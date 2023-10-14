中国全国人大常委会下周开会 议程包括审议任免案

中国将于10月20日至24日召开全国人大常委会会议，会议议程包括“审议有关任免案”。

据新华社星期五（10月13日）报道，十四届全国人大常委会第十三次委员长会议星期五上午在北京举行，全国人大委员长赵乐际主持会议。

委员长会议建议，十四届全国人大常委会第六次会议审议海洋环境保护法修订草案、爱国主义教育法草案、粮食安全保障法草案、慈善法修订草案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议国务院组织法修订草案的议案；审议国务院关于提请审议保守国家秘密法修订草案的议案、关于提请审议传染病防治法修订草案的议案、关于提请审议关税法草案的议案、关于提请审议文物保护法修订草案的议案、关于提请审议授权提前下达部分新增地方政府债务限额的议案。

审议国务院关于提请审议批准《中华人民共和国和哥伦比亚共和国关于移管被判刑人的条约》的议案、关于提请审议批准《中华人民共和国和毛里求斯共和国引渡条约》的议案、关于提请审议批准《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》的议案、关于提请审议批准《亚洲相互协作与信任措施会议秘书处及其人员、成员国代表特权与豁免公约》的议案和关于提请审议加入《国际航标组织公约》的议案。

委员长会议建议的常委会会议议程还有：审议国务院关于金融工作情况的报告、关于2022年度国有资产管理情况的综合报告和关于2022年度金融企业国有资产管理情况的专项报告、关于考试招生制度改革情况的报告、关于打击生态环境和资源保护领域犯罪工作情况的报告；审议最高人民法院关于人民法院环境资源审判工作情况的报告；审议最高人民检察院关于人民检察院生态环境和资源保护检察工作情况的报告；审议全国人大常委会执法检查组关于检查科学技术进步法实施情况的报告、关于检查湿地保护法实施情况的报告；审议全国人大监察和司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会分别提出的关于第十四届全国人民代表大会第一次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告；审议有关任免案等。