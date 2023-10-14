中国央行行长潘功胜会晤耶伦 讨论金融形势国际债务等

中国人民银行行长、中国外汇管理局局长潘功胜星期五（10月13日）会晤美国财政部长耶伦。

根据中国人民银行网站星期五晚发布的新闻稿，潘功胜是在摩洛哥马拉喀什出席国际货币基金组织和世界银行年会期间，与耶伦会晤。

双方就两国和世界经济金融形势、发展中国家债务问题、国际货币基金组织第十六次份额总检查等共同关心的经济金融议题交换了意见，并讨论了中美金融工作组的相关事宜。

美国财政部网站发布的新闻稿说，这是“一次实质性且富有成果的会谈”，耶伦和潘功胜就宏观经济和金融发展交换了意见，并讨论了国际金融架构和债务问题，以及如何使美国财政部和中国央行共同主持的金融工作组发挥实质性和富有成效的作用。

中美官方上月22日宣布成立经济领域工作组，包括经济工作组和金融工作组，将定期和不定期举行副部长级会议，并向耶伦和中国副总理、中美经贸中方牵头人何立峰汇报。工作组的设立释放出两国关系进一步改善的信号。

美国财政部在新闻稿中说，美国财长和中国央行行长此次见面，是中美深化沟通持续努力的一部分。

美国过去几个月先后有国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多等高官访华。外界预计，今年11月在旧金山举行的APEC峰会，是促成中美元首自去年11月在印度尼西亚峇厘岛二十国集团（G20）峰会期间会面后，再次会面的机会。