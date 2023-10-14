王毅吁以巴尽快停火止战 中国将派特使前往中东

中共政治局委员、中国外交部长王毅星期五（10月13日）就以巴冲突呼吁尽快停火止战，并表态说，中国谴责一切伤害平民的行为，反对任何违反国际法的作法。他还说，中国政府中东问题特使将于近期访问地区有关国家，为推动停火止暴作出努力。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅当天同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在举行中欧高级别战略对话后共同会见记者时作出上述表示。

王毅强调，针对当前严峻形势，中国认为当务之急，第一是尽快停火止战，阻止战火无限扩大，避免局势进一步恶化；第二是遵守国际人道法，全力保障平民安全，尽快开辟人道救援通道，防止发生严重人道主义灾难；第三是有关各国都应保持冷静克制，秉持客观公正，推动冲突降级，避免对地区和国际安全造成更大冲击。第四，联合国应为解决巴勒斯坦问题发挥应有作用，安理会应为此承担重要责任，尽快形成国际共识，拿出实际举措。

王毅表示，中国正在同有关各方开展沟通，将积极参与联合国安理会的紧急磋商，支持古特雷斯秘书长关于保护平民的紧急呼吁，同时还将通过联合国渠道向加沙地带以及巴勒斯坦民族权力机构提供紧急人道援助。

王毅指出，巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心，这一问题的根源在于巴勒斯坦独立建国的夙愿迟迟未能实现，在于巴勒斯坦人民遭受的历史不公一直未能得到纠正。

王毅说，以色列有建国的权利，巴勒斯坦同样有建国的权利。以色列人已得到生存保障，巴勒斯坦人的生存谁来关心？犹太民族已不在世界上颠沛流离，巴勒斯坦民族何时才能重返家园？这个世界存在各种不公，而对巴勒斯坦的不公已经延宕了大半个世纪，承接了几代人的痛苦，不能再继续下去了。

王毅认为，解决问题的方案就是“两国方案”，就是建立独立的巴勒斯坦国，这样才能实现巴勒斯坦和以色列的和平共存，实现阿拉伯和犹太两大民族的和谐相处。“两国方案”完全落地，中东地区才能迎来真正的和平，以色列也才能获得持久的安全。推进“两国方案”的正确路径是尽快恢复和谈，各类促和机制都要发挥积极作用。

他提到，中国政府中东问题特使将于近期访问地区有关国家，为推动停火止暴、局势降温作出积极努力。同时，中国也呼吁在联合国主导下，尽快召开更加权威、更有影响、更大范围的国际和会，凝聚国际促和共识，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。

王毅强调，在巴勒斯坦问题上，中国将继续站在和平一边，站在公道一边，站在国际法一边，站在大多数国家的共同愿望一边，站在人类良知一边。