中国证监会接收菜鸟香港上市材料

中国证监会网站星期五（10月13日）晚披露的信息显示，证监会已于10月10日接收菜鸟智慧物流网络有限公司在香港上市的备案材料。

根据澎湃新闻报道，菜鸟于9月26日晚向港交所递交招股书，成为阿里巴巴集团继“1+6+N”后第一个启动IPO的业务集团，联席保荐人为花旗银行、中信证券、摩根大通。

菜鸟由阿里巴巴集团及其他合作伙伴于2013年创立，于2015年5月20日注册成立为本集团的控股公司，并于2017年成为阿里巴巴的附属公司。目前已发展为全球最大的跨境电商物流服务企业和国内物流服务的领导者。

中国跨境电商及国内电商物流市场的增长是影响菜鸟集团业绩发展的重要因素之一。根据灼识咨询，中国跨境电商物流市场的收入预计将以复合年增长率18.5%增长，由2023年的0.71万亿元（人民币，下同，约0.13万亿新元）增至2027年的1.4万亿元。中国国内电商物流市场的收入预计将以复合年增长率10.1%增长，由2023年的1.22万亿元增长到2027年的1.79万亿元。

招股书显示，2021财年至2023财年（截至3月31日止年度）菜鸟营收逐年上涨，分别为527.33亿、668.67亿元、778亿元，2022财年和2023财年营收同比增幅分别约27%和约16%，过去三个财年营收共计1974亿元。

截至今年6月30日的2024财年一季度，菜鸟营收231.64亿元，同比增长34%。2024年一季度营收增长主要源于国际物流服务及国内物流服务的增长。

菜鸟的主要业务包括国际物流、国内物流与科技及其他服务。过去三个财年，国内物流业务营收不断追赶，但国际物流业务仍为营收贡献的大头。2023财年，两项业务营收差距逐渐缩小，国际物流和国内物流收入占比分别为47.4%和46.2%。2024财年一季度，菜鸟国际物流同比增长41%，由79.01亿元增加至111.31元，收入占比也从45.6%提升至48.1%。

利润方面，过去三个财年菜鸟的净亏损分别为20.15亿元、22.86亿元和28.01亿元，三年累计亏损超71亿元。2024财年一季度，菜鸟实现扭亏为盈，净利润为2.88亿元，去年同期净亏损3.7亿元。

过去三个财年毛利率分别为10.5%、10.7%和10.5%。2024财年一季度，毛利率同比提升3.1个百分点至13.7%。

目前，菜鸟的客户主要包括中国及全球各地的商家及品牌、电商平台、消费者及物流公司。过去三个财年以及2024财年一季度，来自前五大客户的收入分别占期间总收入的34.4%、34.8%、32.3%及34.4%。

值得注意的是，来自最大的客户阿里集团的收入占比在三成左右。过去三财年以及2024财年一季度分别占比29.2%、30.8%、28.2%及29.7%。

据阿里巴巴9月26日在港交所发布的公告，公司拟通过以菜鸟股份于港交所独立上市的方式分拆菜鸟，拟议分拆完成后，阿里巴巴将继续持有菜鸟50%以上的股份，菜鸟将仍为阿里巴巴的子公司，分拆前阿里持有菜鸟约69.54%的股份。阿里巴巴未分拆集团将继续经营其现有的主要业务，其中包括淘天集团、阿里国际数字商业集团、云智能集团、本地生活集团、大文娱集团以及其他业务，菜鸟集团经营的业务除外。