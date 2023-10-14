苏州一上市公司发布涉“光刻机”不实信息被罚150万人民币

中国上市公司苏州苏大维格科技集团股份有限公司因发布关于“光刻机”生产销售的不实信息，导致股价异动，被中国证监会处以150万元（人民币，下同，约28万新元）罚款，并对相关责任人员处以100万元罚款。

根据证监会网站星期五（10月13日）发布的公告，经查，苏大维格生产的光刻机实际为“激光直写光刻设备”，与大众通常认为的生产芯片的光刻机并非同一概念。在明知资本市场普遍关注芯片用光刻机情况下，苏大维格在互动易平台回答中，将其生产的激光直写光刻设备直接简称为“光刻机”，未准确完整披露公司所销售光刻设备的种类和具体应用领域，且在回复中将“光刻机”和“芯片光刻机”并用，让普通投资者难以准确区分，构成误导性陈述。证监会拟对苏大维格处以150万元罚款，并对相关责任人员处以100万元罚款。

公告指出，真实、准确、完整披露信息是资本市场健康运行的重要基础，是充分保障投资者知情权的法定要求。上市公司公开发布信息必须严格遵守证券法律法规，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。苏大维格在互动易平台发布误导性信息，影响投资者价值判断，扰乱信息披露秩序，应予惩处。

证监会称，下一步将保持对证券违法活动的高压态势，严肃查处重大信息披露违法案件，督促信息披露义务人依法履行信息披露义务，维护市场信息披露秩序，保护投资者合法权益。