蓝白会谈前喊话 柯文哲：我当正的胜率最高

台湾在野的国民党和民众党敲定“蓝白合”会前会星期六（10月14日）下午登场，民众党总统参选人柯文哲接受媒体专访时说，在野唯一胜选可能就是他当正的，蓝推副手，而且鸿海创办人郭台铭一定要拉进来、要有角色。

综合中时新闻网、中央社、ETtoday新闻云等台湾媒体报道，柯文哲星期五（13日）接受《TVBS战情室》主持人钱怡君专访，触及蓝白合议题。节目原定星期六晚间播出，不过星期五下午TVBS的YouTube频道及钱怡君的脸书已透露部分内容。

柯文哲在节目中说，这几个月下来每个政党的民调资料一大堆，如果总统参选人缩减到一对一对决时，“胜率最高的就是柯文哲是正的”，他都看过这些资料。

柯文哲解释，因为年轻人不可能去投国民党，这是国民党最大的罩门，“（选票上）有柯文哲，会投柯文哲”，没有柯文哲，年轻人不是不投票，就是去投民进党总统参选人赖清德。

钱怡君追问，若蓝白合执行民调，结果是“侯柯配”，是否会推翻？柯文哲则说，“相信数字啊”。

被问及鸿海创办人郭台铭的角色，柯文哲表示，一定“要拉进来”，而且要有角色。

国民党和民众党星期六下午将在台北福华饭店举行2+2幕僚会谈，为蓝白合作与否的讨论揭开序幕。根据规划，下午将先由侯友宜竞办发言人李利贞主持会前记者会，随后进行闭门会谈，过程预计三个小时，4点30分举行会后记者会，并改由柯办发言人吴怡萱主持。

民众党幕僚表示，和国民党见面就是要讨论民调、辩论的执行细节，“好好来谈，讲好游戏规则”，但目前看起来国民党比较像是来“谈判”，协商蓝白为何要合作、合作的目的是什么。至于双方后续如何互动，仍是由双方代表带回意见后，让主帅定夺。