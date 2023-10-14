陈茂波出席IMF年会：香港将办多个大型金融论坛

香港财政司司长陈茂波星期五（10月13日）以中国代表团成员身份，在摩洛哥马拉喀什出席国际货币基金组织及世界银行集团年会时，介绍香港自年初开始已全面恢复与国际通关，经济稳定有力复苏，未来数月将举办多个大型国际金融论坛和一系列旅游盛事，欢迎各国代表到香港参与。

根据星岛日报报道，陈茂波说，香港自年初开始已全面恢复与国际通关，访港旅客数字快速上升，经济稳定有力复苏。他还介绍了“一国两制”在香港成功实践和长期坚持的优势，以及金融和创新科技发展给香港带来的新机遇，包括绿色科技和绿色金融的新发展，也简介了香港在数字经济和金融科技方面的发展情况，以及在吸引重点企业和汇聚人才方面的政策措施。

陈茂波表示，香港在未来数月将举办多个大型国际金融论坛和一系列旅游盛事，欢迎各国代表到香港参与，亲身体验香港的非凡魅力。

在年会的全体会议后，陈茂波分别与国际货币基金组织副总裁李波、世界银行集团常务副行长兼首席行政官杨少林，以及国际货币基金组织亚太部主任Krishna Srinivasan会面，就环球经济情况、国际地缘政治形势、应对气候变化、绿色融资、金融科技发展等，交换意见。

陈茂波将于星期六（14日）与部分出席年会的中央银行代表及国际金融机构高层人员会面，其后将启程返港。