中国中东问题特使：支持阿盟在巴勒斯坦问题发挥重要作用

中国政府中东问题特使翟隽会见阿拉伯国家驻华使节和阿拉伯国家联盟驻华代表处负责人时说，中国支持阿盟在巴勒斯坦问题上发挥重要作用，并重申国际社会应增强推动巴勒斯坦问题的紧迫感，回到“两国方案”的正确基础上。

据中国外交部网站消息，翟隽星期五（10月13日）应约集体会见了阿拉伯国家驻华使节和阿拉伯国家联盟驻华代表处负责人。

据中方新闻稿，阿方介绍了阿盟召开紧急外长会讨论巴以局势有关情况和立场，表示当前巴勒斯坦人道局势十分严峻，以方有关行动违反国际法和国际人道主义法，国际社会有责任立即采取行动，推动重启和谈，维护巴勒斯坦人民合法民族权利。阿方希望中方继续发挥积极建设性作用。

翟隽在会见中说，中方对当前巴以紧张局势加剧造成大量平民伤亡感到痛心，反对伤害平民的行为，谴责违反国际法的做法。当务之急是保持冷静克制，保护平民，为缓解人道主义危机提供必要条件。

他强调，国际社会应切实增强推动巴勒斯坦问题的紧迫感，回到“两国方案”的正确基础上，实现巴以两国和平共处。

翟隽还说，中国支持阿盟在巴勒斯坦问题上发挥重要作用，愿同阿盟和阿拉伯国家保持沟通协调，继续做有关各方工作。中国将继续向巴方提供人道援助，帮助缓解巴勒斯坦人民面临的人道主义危机。

翟隽星期四（12日）与以色列外交部负责亚太事务的副总司长哈帕兹（Rafael Harpaz）通电话时，谴责伤害无辜平民的行为，呼吁尽快停火止暴，以“两国方案”为基础恢复和谈。翟隽也强调，中国在巴勒斯坦问题上没有私利，始终站在公平正义一边。

中国外交部长王毅星期五同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在中欧高级别战略对话后会见记者时，也针对以色列与哈马斯的冲突呼吁尽快停火止战，并强调解决巴以问题的正确方法是推动“两国方案”，并尽快重启和平谈判。

但王毅也说，冲突问题的根源在于巴勒斯坦建立独立国家的愿望长期未能实现，巴勒斯坦人民所遭受的历史不公正现象没有得到纠正。

他还透露，中国政府中东问题特使将于近期访问地区有关国家，为推动停火止暴作出努力。