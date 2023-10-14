陕西省星期四（10月12日）在铜川市耀州区照金镇举行纪念陕甘边革命根据地创建90周年座谈会，中共陕西省委书记赵一德、省长赵刚，以及革命先辈亲属代表习远平等出席​座谈会。

据《陕西日报》星期五（13日）报道，座谈会前，敬献花篮仪式在陕甘边革命根据地英雄纪念碑广场举行。礼兵将花篮放在陕甘边革命根据地英雄纪念碑基座上，赵一德、习远平等上前整理花篮缎带。随后，现场干部群众前往参观陕甘边革命根据地照金纪念馆。

赵一德在座谈会上说，上世纪30年代初，刘志丹、谢子长、习仲勋等老一辈革命家在照金开展了艰苦卓绝的革命斗争，创建了以照金为中心的陕甘边革命根据地，在中国革命史上写下了光辉的一页。

他还说，要深入学习贯彻中共总书记习近平到陕西考察的重要讲话重要指示，弘扬照金精神，赓续红色血脉；铸牢忠诚于党、矢志不移的坚定信念，结合主题教育深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

赵刚讲话时说，要从陕甘边革命根据地的历史中汲取智慧和力量，始终坚持正确的政治方向；要更好发扬照金精神等伟大革命精神，传承老一辈革命家的优良作风，全力以赴办好事关陕西高质量发展、现代化建设的各项事业。

习远平是习近平的胞弟，据报道，习远平在会上回顾了刘志丹、谢子长、习仲勋等创建陕甘边革命根据地的历程。

他说，当年，革命先辈先烈在照金浴血奋战、英勇斗争，使革命的星星之火逐渐燃遍陕甘，为中国革命作出了重大历史贡献。“今天，我们纪念陕甘边革命根据地创建90周年，就是为了不忘共产党的奋斗初心，不忘共产党和人民群众生死与共的血肉联系，将红色基因代代相传”。

10月15日是习近平父亲、已故中共元老习仲勋诞辰110周年纪念日。据中共党史记载，习仲勋1930年受中共指派到国民党驻西北地区部队暗中策动士兵哗变。1932年，习仲勋在甘肃省两当县发动兵变，失败后与中共早期领导人刘志丹、谢子长等人开创陕甘边区根据地。