重庆一家长拒研学活动被踢出群 当地教委：教师已道歉

针对网民反映因拒绝参加研学活动被踢出家长群，重庆市武隆区教育委员会星期六（10月14日）发布通报，已责成学校和教师与家长进行沟通道歉并得到家长谅解，目前该家长已重新进入了班级家长群。

综合澎湃新闻和极目新闻报道，通报说，经调查，武隆区育才小学拟于近期组织三至六年级学生自愿参加研学活动，五年级一班班主任教师在未按规定事先征求家委会意见的情况下，将研学活动计划发布在班级家长微信群，一名家长在回复“不参加”后被移出家长群。

通报称，武隆区教委第一时间责成学校和教师与家长进行沟通道歉并得到了家长谅解，目前该家长已重新进入了班级家长群。根据调查情况，武隆区教委对学校和教师在工作中存在的错误进行了严肃批评，并按相关规定对有关责任人进行处理。

据此前报道，当事家长称，他平日在江西打工，孩子就读重庆市武隆区育才小学五年级，孩子奶奶在家里带着他。帖子中的聊天记录发生在10月11日晚上。当天晚上，学校班主任在班级群里发了一则学校组织研学旅游活动的通知，5天时间需要花费1200元（人民币，下同，约225新元）。家长看到这则信息后，认为1200元研学旅游费用对家里有些压力，于是选择不参加，并在群里回复了“（孩子名字），不参加”。但随即他就被班主任移出了群聊。

家长表示，班主任因学生家长不参加研学旅游活动就将人踢出群的做法不合适，此后他又与班主任进行了私聊，双方还发生了冲突。聊天记录中，家长表示将举报班主任，班主任则回应称“去举报，国家出台了研学文件，自愿，拉黑你”。随即，任先生的微信被班主任拉黑。