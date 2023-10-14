中国2024年度公务员考试计划招录3.96万人

2024年度中国公务员考试报名将于星期天（10月15日）开始，共计划招录3.96万人。

据央视新闻报道，中国中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员报名即将开始，共计划招录3.96万人。

考生可于10月15日上午8时至10月24日下午6时期间登录“中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员专题网站”网上报名，公共科目笔试将于11月26日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分较大的城市同时举行。

据报道，本次考试有三个特点：一是坚持政治标准放在首位，突出把好新录用人员政治关。对政治上不合格的坚决不予录用。

二是录用政策、录用计划向基层一线和高校毕业生倾斜。设置2.6万个计划专门招录应届高校毕业生，近2.7万个计划补充到县(区)级及以下直属机构，根据实际对艰苦边远地区基层职位的学历、专业、工作年限和经历等报考条件进行适当调整，也将设置3000余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役五年以上的高校毕业生退役士兵。

三是考试录用坚持分类分级考试。考试内容根据不同职位类别、不同层级机关特点分别设置。面试方式和内容由招录机关根据招考职位的性质、特点等研究确定。

2023年度的公务员考试计划招录3.71万人，近260万人报名过审，通过资格审查人数与录用计划数之比约为70:1。