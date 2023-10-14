张忠谋：台湾半导体优势二三十年后将不再

台积电创办人张忠谋星期六（10月14日）说，他常以台湾工程师常在半夜12时接到公司机台出问题需要赶赴公司解决，太太可能在先生还没出门前就已倒头呼呼大睡的故事和美国友人分享，借此凸显台湾半导体产业的优势。但他话锋一转又说，台湾二、三十年后，这个优势也将因政策调整而不再。

根据联合报报道，台积电星期六上午举行员工运动大会，这是台积电在冠病疫情停办以来，时隔三年再度举办。张忠谋应邀出席，一入场就主动要求绕场一圈，更融入员工团队。他上台致词时更表明自己不是贵宾，而是“自己人”，每年的运动会都是他当年最愉快的一天。

张忠谋回忆说，约在27、28年前，在美国建厂可说是他的梦想，所以当时成立WaferTech，但这个梦想在两、三年间就变成噩梦，因为遇到包括文化各种问题，现在台积电已经和20几年前的台积电完全不同，人才、资金、技术统统都比当时要好，换句话说，台积电现在已有更好的准备，也许20几年前的梦想，可以在今天实现。

当媒体追问现有很多国家都竞相发展自己的半导体产业，以他的经验，哪个国家比较有机会成功？张忠谋说，以他的经验和观察，日本和新加坡都适合盖晶圆厂的地方，不过相对日本比新加坡还更适合。

他更以53年前在德仪负责半导体业务时为例，敲定在日本九州兴建封测厂，后来这个厂运作相当好，衡量九州土地水电比较充裕，且整个日本工作文化也都很勤奋，日本成功机会比较高。新加坡虽也是个理想的地方，但是地方太小、资源不够。

张忠谋认为，台湾半导体制造的优势在于工程师勤奋刻苦，他向美国友人举例，台积员工半夜赶赴公司解决问题的故事，他们听了都不可思议。

不过，他认为美国虽已失去很大部分的制造优势，但多数公司升级到半导体设计，这些设计公司不需要花很多资本支出，是一个很高级的行业，这些公司包括辉达、苹果，现在连微软、谷歌也开始自行设计晶片。

张忠谋认为，台湾现有优势，恐怕二、三十年以后就不会是这样，相信台湾半导体制造环境也不会那么有利，这跟政府政策发展有关。但他没有进一步提及是何种政策会导致优势降低。

张忠谋也以美国在1955年到1972年为例说，当时投资环境也和现在台湾一样好。但随着环境变迁，已被台湾及亚洲等国家取代。

至于未来谁会崛起取而代之，张忠谋说，“也许是印度、越南、印尼，但这谁知道呢？”