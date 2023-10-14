金溥聪：蓝白会谈希望合作胜选 让台湾远离战争

国民党与民众党在野力量整合会议星期六（10月14日）下午登场，侯友宜竞选办公室执行长金溥聪强调，会谈目的是期望在大选中能够合作胜选，让台湾远离战争。双方代表也一致表态，今天不会就“柯侯配”或“侯柯配”达成结论。

综合台湾媒体报道，“蓝白合”会前会星期六下午2时在台北福华饭店正式举行，金溥聪、国民党秘书长黄健庭，与民众党总统参选人柯文哲竞选总干事黄珊珊、竞办主任周榆修联合召开会前记者会。

金溥聪首先说，感谢黄珊珊和周榆修一起坐下来会谈，相信民众党也会同意，双方这次会谈目的就是期望在这次大选中能够合作，让贪腐无能、独霸、新威权的民进党政府下台。

金溥聪强调，会谈过程中国民党方面不限主题，采取完全开放态度，希望能充分交换意见，讨论彼此政治价值理念相近的地方并寻求共识。

对于柯文哲跟黄珊珊都曾公开表示，双方合作，政治价值理念的契合跟治国的政策相近最重要。金溥聪认为，柯文哲公开提出的七大政见主张，和国民党有许多相近的地方，但也有几项需进一步讨论的地方。

黄珊珊上午在脸书发文说，双方既然愿意会谈，就不要想占对方便宜，金溥聪回应说，“请您不要多心，我们一定秉持最大善意、用最诚恳态度来进行沟通”。

金溥聪也进一步说明，两党政治理念及主张不可能完全一样，但就是要坐下来谈、磨合，以取得共识。他还说，对于民众党提出的辩论跟民调主张，已经准备方案，可以进一步讨论。

金溥聪重申，相信双方最在乎的，是这次的大选结果能否改变台湾未来的命运，让台湾能够远离战争、人民安居乐业。“多数民意期待，国民党跟民众党能够整合成功，一起携手合作，争取2024的大选胜利，不要辜负他们对我们的支持”。

另外，对于媒体询问今天是否会就“柯侯配”或“侯柯配”达成结论，蓝白两方代表一致表态，今天的会议主要讨论民调与辩论的方式，因此不会有结论。

在会前记者会结束后，两党将进行大约两个半小时的闭门协商会议，根据两党先前的共识，会议过程全程录影纪录，一旦日后出现争议时，可对外公布。