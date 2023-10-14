调查：14%台湾中高龄者逾65岁才考虑退休

台湾人力资源公司的调查显示，14%台湾中高龄者要到65岁之后才考虑退休。

据台湾《中国时报》报道，台湾物价上涨，民众实质薪资倒退，面对超高龄化社会到来，中高龄者正担忧无法负担未来的生活开支。

台湾1111人力银行星期五（10月13日）公布中高龄职场困境调查显示，逾45岁（中高龄）受访者中，有14%打算65岁后才考虑退休，其中有10.1%直言完全不考虑退休。不过，也有10.1%计划不到50岁就离开职场。

台湾目前的法定退休年龄为65岁，但只要工作满25年，或年满55岁且工作满15年，就符合劳基法的退休门槛。1111人力银行调查显示，平均规划退休年龄为59岁，但有67%受访者说，退休后打算继续工作，可能选择兼职、计时等比较轻松且有弹性的工作。

调查显示，中高龄者期待退休后的每周工时25小时，计时工作最想投入的产业是民生服务业和百货贩售业，粗估退休后的每月生活费平均要3万5203元新台币（约1496新元）。

1111人力银行公关经理黄楷元说，根据台湾内政部的人口资料显示，全台65岁以上人口已达415.8万人，占总人口的17.8%。台湾人口老化再创新高，现在正悄悄改变台湾劳动市场人口结构，推估在不久的将来，中高龄者和高龄者势必成为劳动市场主流。

根据台内政部公布的去年简易生命表，台湾民众平均寿命为79.84岁，其中男性76.63岁、女性83.28岁。黄楷元认为，台湾薪资长期低落，民众寿命延长，退休族得面临现实生活问题，这也造成高达67%上班族，即使年过65岁也不敢轻易放手工作的主因。