港文体局长：港队亚运佳绩反映社会支援到位

香港队在刚刚结束的杭州亚运上取得佳绩，香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期六（10月14日）说，港队在亚运获得佳绩反映资源到位，并说体院精英运动员并非“没奖牌就没薪酬”，会研究制度，发掘未有成绩但有潜质的项目投放资源。

根据星岛日报报道，杨润雄在香港电台一档节目中说，港队在杭州亚运取得历来最多53面奖牌，杨润雄指普及运动并非一朝一夕的事，会循盛事化、精英化及普及化三大方向推动体育发展，现已有成效。

他说，港府2023至24年度投入体育资源达到74亿元（港元，约13.8亿新元），较五年前增加四成，表示政府会继续投入资源，推动体育普及化，包括支援精英运动员的医疗和教练培训等。

被问及是否运动员取得奖牌，港府才投放资源，杨润雄说，任何一个公共资源分配时均需要制度，而此次亚运也有马会发放奖金，加上运动员本身有动力继续做好训练，强调体院精英运动员并非“没奖牌就没薪酬”。

他还说，目前已有制度，计算哪些需计入表现及计算方法，近期也思考会否有个别项目适合香港，或香港有能力、只要提供更多资源便有机会取得更佳成绩。他形容投放资源如同“鸡和鸡蛋”，但仍会尝试发掘运动项目，不过仍需跟业界讨论。

至于投放资源时会否考虑普及化，如男子足球，杨润雄表示，香港过往为足球项目设有特别计划，如凤凰计划，足球过往也曾得到好成绩，会考虑是否可投放更多资源发展足球项目。

至于会否有设立目标，期望多少人成为全职运动员。杨润雄表示不会以此方向发展，因香港属较小型城市，而这个700多万人口的城市能在亚运取得如此成绩，证明运动员努力、社会支援到位。

杨润雄还说，星期六下午会在行政总部举行亚运港队代表团返港欢迎仪式，行政长官李家超也会出席，向在赛事中获奖的运动员颁发表扬状。