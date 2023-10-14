天主教上海教区主教：“中国化”是方向性问题

天主教上海教区主教沈斌针对“天主教中国化”议题称，“中国化”不是要改变信仰，而是为更好地适应社会，“中国化”是方向性问题，是“与社会主义社会相适应的路标和航向”。

据中新社星期五（10月13日）报道，也是中国天主教主教团主席、中国天主教爱国会副主席的沈斌接受专访时说，中国天主教“一会一团”一直坚持教育引导神职人员和信众增进对当今中国社会的政治认同，不断加强以爱国主义为核心的思想政治教育，这是坚持中国化方向的基础。

他强调，“‘中国化’不是要改变信仰，而是为更好地适应社会、融入社会，从服务国家发展大局、服务教会牧灵福传的使命出发，深入推进中国化。”

在沈斌看来，中国天主教健康传承和发展，“中国化”是方向性问题，是“与社会主义社会相适应的路标和航向”，也是中国天主教自身生存发展的内在规律和根本要求。

沈斌今年4月被任命为天主教上海教区主教，他认为，上海天主教应当在坚持教会信仰原则和良好传统的基础上，与时俱进，“要像上海这座城市一样现代化且具有活力”。

沈斌说，上海教区主教要着力在“三个方面”下功夫：一是加强思想政治教育，深刻认识坚持天主教中国化方向的现实意义和天主教自身建设发展需求；二是加强自我管理，完善法治教育，全面从严治教，为推进天主教中国化固本培元；三是深入开展神学思想研究，培养一支既熟知宗教经典、又能对经典作出符合时代精神阐释的“双通”人才队伍。

他强调，其中，做好天主教的教义教规中国化阐释工作十分重要，“不能停留在神学经典的某些词句与社会主义核心价值观的简单比附上，而应以社会主义核心价值观为引领，对神学经典和教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的创造性阐释。”

他表示，要不断加强对中华优秀传统文化的学习研究，通过文化浸润，在教会礼仪、建筑、艺术等方面体现中华文化元素和中国特色。“比如，我们正尝试把中国传统音乐融入新作曲的教会圣歌，把中国传统建筑的元素融入新建教堂等。”

沈斌还说，上海天主教应当在文化发展中扮演自己的角色，通过各种方式构建新时代中国天主教文化，“在此过程中，我们首先需要自信和开放，敞开胸怀，主动‘走出去’”。

天主教上海教区自2013年金鲁贤主教逝世后，主教职务一直悬空。今年4月，中国官方将53岁的海门教区主教沈斌调任为上海教区主教，天主教教宗方济各7月批准这一任命。