江苏一中学要求自费买床 当地教育局责令退费

针对网上有信息指江苏省丹阳市第八中学部分家长自费买床，丹阳市教育局星期五（10月13日）回应称，已责令校方退还购床费用。

有媒体近日报道江苏省镇江市丹阳市第八中学学生住校需要花2300元人民币（约432新元）购买四人间床铺，引发热议。央广网记者从当地宣传部门获悉，教育部门已介入调查此事。

据央广网报道，丹阳市第八中学一名教师采访时说，学校10人间和四人间住宿均不收费，具体情况并不了解。另有学校工作人员称，学校宿舍10人间是免费的，四人间则是向家委会和班主任报名，暑期就已经统计好了。校方只负责提供场地和帮助统计，具体沟通厂商买床和装修则由家委会统筹。

央广网记者星期四（12日）到丹阳市第八中学校门口，见到多个部门工作人员陆续到来，但相关部门和校方均拒绝接受采访。随后，记者从丹阳市委宣传部获悉，当地教育局已进驻学校，相关情况正在进一步调查中。

丹阳市教育局星期五发公告就该市第八中学部分家长自费买床的情况进行通报，该局在获悉网上相关信息后，立即派出调查组赴学校进行调查核实。

经查，该校部分家长提出自行购买上床下桌的床铺，用于改善学生住宿条件的诉求后，学校征询所有住宿生家长意见，对有意向购买的家长，由家委会自发组织，统一采购。该行为有悖教育公平原则，违反教育收费政策。

丹阳市教育局责令第八中学迅速与所有住宿生家长见面，退还购床费用，表明学校纠正错误行为、公平配置教育资源的态度，保障所有住宿学生享有同等住宿条件。

丹阳市教育局后续将依据事实和相关规定，对学校有关责任人作出严肃处理，并针对该问题，在全市教育系统开展全面排查，厘清家委会职能，举一反三、引以为戒，坚决维护教育公平正义。