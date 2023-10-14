保时捷前三季在华交付量同比下滑12%

德国大众旗下豪华品牌保时捷今年前三季度在中国市场的交付量为6.07万辆，同比下滑12%。

保时捷官网星期五（10月13日）发布的信息显示，2023年前三季度保时捷在全球实现24.27万辆交付量，同比增长10%。其中，中国市场贡献6.07万辆交付量，同比下滑12%。

今年上半年，保时捷在中国市场的交付量为4.38万辆，同比增长8%。第三季度保时捷在华交付量仅有1.69万辆。

自2015年到2022年，中国一直都是保时捷最大的单一市场。不过，今年前三季度北美市场的交付量已经超越中国，若第四季度不能翻盘，2023年保时捷的最大单一市场或将易主。

中国乘联会数据显示，今年以来，中国累计零售销量为1523.3万辆，同比增长2.4%。保时捷在华销量增速不及大盘。

除了保时捷，豪车品牌宝马第三季度在中国的销量增速也没有跑赢全球。

据官网信息，宝马集团今年前三季度在全球交付了183.66万辆汽车，同比增长5.1%。其中在中国市场交付60.28万辆BMW和MINI品牌汽车，同比增幅仅为1.7%。

另一豪车品牌梅赛德斯-奔驰在中国的增长表现略好。今年1至9月，梅赛德斯-奔驰全球的乘用车累计销量达到152.98万辆，同比增长2%。在中国市场累计交付57.87万辆新车，同比增长3%。