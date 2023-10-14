中国医保局：没有对住院天数和医疗费用设上限

中国国家医疗保障局回应网民留言时说，该局所出台的法规和政策，从未对住院天数和医疗费用设上限。

据中国政府网星期五（10月13日）发布的新闻稿，该网近期收到多地网民留言，反映医院对患者住院天数、治疗费用设置上限，患者被迫多次转院，不光多花钱，还影响治疗。

有网民称，家里危重病人住院，住到15天必须出院，在家休息一段时间后再办理住院，不但黄金康复期大大缩短，每住一次医院就要多掏一份起付标准的钱，让本就因为治疗费用捉襟见肘的家庭雪上加霜。

另有网民反映，当地医院要求手术住院费限额为七八万元人民币（约1万3000至1万5000新元），一旦超过就得转院。每次入院各种检查、抽血。

中国国家医保局收到中国政府网转去的网民留言后做出回复，称出台的医保相关法规、政策里面没有对住院天数、单次治疗费用进行限制的规定。

医保局说，2022年中国国家医保局印发了《关于全面排查并取消医保不合理限制的通知》，要求各地医保部门全面深入排查对医疗机构的不合理限制，存在问题的地方已完成清理。

医保局称，据了解，部分医疗机构可能会为完成“平均住院日”“次均费用”等其他方面的考核指标而设置一些比较粗放的管理措施。医保局将同卫生健康部门指导地方切实加强对医疗机构的培训和管理，督促其为人民群众提供合理的医疗服务。

医保局同时也希望参保人在遇到此类损害医疗权益的情况时，及时向当地医保部门反映，将严格按照医保定点协议对医疗机构进行处理。