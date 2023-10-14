河北一高校要求学生春节期间集体实习

河北体育学院冰雪运动系学生反映，该系今年要求学生春节集体实习，系领导回应称，集中实习可加强管理，保证学生的安全。

据极目新闻报道，河北体育学院冰雪运动系学生张明（化名）星期五（10月13日）反映称，今年9月，该系相关负责人给大四学生开会时强调，今年明令禁止自主实习，必须参加集中实习，实习期大概是今年11月至明年3月。

张明说，2022年及前几年，该系推行集中实习和自主实习供大家选择，今年突然“强制”集中实习，让倾向自主实习的学生难以接受。

据张明了解，集中实习的学生可能被分配到各地与学校有合作或有关联的单位，从事滑雪指导员、雪场救援队、前台、雪具租赁、售票等多种岗位。这样一来，工资低，吃饭和休息时间没有保障。

张明还说，一旦集中实习，今年春节可能不放假，尽管明年4月会给一定的休假时间，但春节假期更有意义。

该系另一名学生王强（化名）说，希望该系能保留往年自主实习的政策，有能力的学生可以自己找单位实习，家庭困难的学生还能多挣一些生活费。

王强说，他向往届学生了解到，如果坚持自主实习可能被判定为“不服从管理”，给予相应处分并记录在档案上。他们也担心集中实习，大学生会成为廉价劳动力。

该系负责人说，往年因为疫情等原因，确实存在集中实习和分散（自主）实习并存的情况。而今年采取集中实习的方案，依据的是学校为系里制定的人才培养方案，同时加强实习管理，提高实习效果，保证学生安全。

负责人说，这么做也是为了杜绝此前分散（自主）实习的一些乱象。例如往年，有分散实习的学生提供了实习证明，但经核查有学生找单位盖了章，实际上并没有去实习，实习效果不佳，“当然也不排除有学生真正想保质保量地完成自主实习。”

此前，河北省体育局曾就此事在网上向有关学生回复称，经与冰雪运动系核实，由于冰雪运动专业的实操技能需在大量实践经验中提升，故每年统一安排学生进行集中实践教学和实习，不存在强制实习问题。