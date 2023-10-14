蓝白合会前会：同意民调辩论 具体方式不同

国民党与民众党在野力量整合会议星期六（10月14日）下午举行，会后两党发布共同声明，两党接受民调方式，不过主张不同，同时两党也同意公开辩论的方式。星期日（10月15日）中午12时前将确认下次会议时间。

根据台湾东森新闻台报道，关于民调主张，民众党主张五家民调公司、市话手机各半、采用对比式民调，以平均数决定结果。

而国民党主张采用美国、法国、韩国等民主国家行之有年的开放式“民主初选”，由民众投票，展现直接民意。

此外，在日程上民众党主张10月31日前完成前两项工作，而国民党主张11月初之前（11月5日至11月10日之间）完成前两项工作。

双方同意如合作取得执政权后，组成联合内阁，在政策上异中求同、同中存异，人才以专业取向，尊重政党专业特性，并同意合作推动国会席次极大化，未来国会党团就议题合作，以民众福祉为依归。

在具体政治主张方面，国民党对民众党总统参选人柯文哲主张“总统接受立法院各党团监督质询”有保留，认为有现行法律争议，也认为柯文哲提出的“阁员经立院听证同意后任命”有现行法律疑虑。

对于“冻结考监两院、三权分立确实制衡”的主张，国民党认为，“冻结考监两院”有现行法律疑虑，但同意考监两院逐步虚级化，同时主张未来监察院的调查权及审计权转移到立法院。

国民党对柯文哲提出的“高阶文官国营事业董监事公开遴选” 、“特别预算不再常态化、重振政府财政纪律” 、“选制公平、下修选举年龄，保障多元公义社会”以及“召开国是会议、推动内阁制入宪” ，均表示赞成。

对于国民党参选人侯友宜提出的“坚持民主自由体制，捍卫中华民国，反对台独，反对武力犯台，反对一国两制，台湾的未来由2300万人决定”的“国家认同”，民众党回应：“坚持中华民国自由民主体制、遵守中华民国宪法、反对改变现状”。

针对现今执政党所执政时期的贪污舞弊案件等提出的成立新特侦组主张，民众党表示保留，但对“不在籍投票”以及“气候正义及环境权纳入宪法”两项主张表示赞成。