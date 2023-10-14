王毅与布林肯通话 吁美方推动巴以问题回到政治解决轨道

中国外交部长王毅在与美国国务卿布林肯通话时，呼吁美方发挥建设性作用，推动巴以问题回到政治解决轨道。

据中国外交部官网消息，中共中央政治局委员、外交部长王毅星期六（10月14日）应约同美国国务卿布林肯通电话。布林肯介绍了正在访问中东的情况，以及美方对当前巴以冲突的立场。

王毅说，巴以冲突不断升级，面临失控风险。中方反对一切伤害平民的行为，谴责一切违反国际法的做法。中方认为，维护自身安全不能以伤害无辜平民为代价。军事手段没有出路，以暴易暴只会造成恶性循环。

王毅指出，当务之急是尽快停火降温，避免加剧人道主义灾难；遵守国际人道法，开辟人道救援通道；支持联合国凝聚国际共识、安理会发挥应有作用。

王毅强调，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于落实“两国方案”，建立独立的巴勒斯坦国，实现巴以双方和平共处。没有阿拉伯和以色列两个民族的和解，就没有中东和平。中方呼吁尽快召开国际和会，推动达成广泛共识。

王毅说，大国在处理国际地区热点问题时，应坚持客观公正，保持冷静克制，带头遵守国际法。中方将继续根据国家主席习近平提出的基本原则推进劝和促谈。美方应切实发挥建设性作用，推动问题尽快回到政治解决的轨道上来。

根据中方新闻稿，布林肯表示，美方支持以“两国方案”解决巴以问题，支持联合国为缓解局势、提供人道救援发挥作用，愿同中方加强沟通协调。

双方还就中美关系简要交换了意见。

王毅说，近期中美陆续开展一系列高层接触，双边关系出现止跌企稳势头，受到两国人民和国际社会欢迎。希望美方同中方相向而行，落实两国元首峇厘岛会晤共识，克服干扰、排除障碍，拉长正面清单，缩短负面清单，切实尊重中方核心利益和重大关切，推动中美关系回到稳定发展轨道。

布林肯则说，美方愿同中方一道，落实美国总统拜登和中国国家主席习近平峇厘岛会晤达成的重要共识，负责任地管理美中关系，推动美中关系保持稳定。