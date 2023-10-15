王毅吁以色列停止对加沙民众集体惩罚

中共政治局委员、中国外交部长王毅星期六（10月14日）同沙特外交大臣费萨尔通电话时说，以色列在以哈冲突的行为已超越自卫范围，应停止对加沙地带民众的集体惩罚。

中国外交部在官网公布，王毅在通话中强调，中国反对和谴责一切伤害平民的行为，因为这违反人类基本良知，违反国际法基本准则。“以色列的行为已超越自卫范围，应认真倾听国际社会和联合国秘书长的呼吁，停止对加沙民众的集体惩罚。”

王毅呼吁各方不应采取任何使事态升级的行动，而应尽快回到谈判桌上来，并说中国正和各方密集沟通，推动停火止战。当务之急是全力保障平民安全，尽快打通人道救援通道，维护加沙民众基本需求。

王毅说，中国认为，对巴勒斯坦的历史不公已延续了大半个世纪，不能再继续下去了。所有爱好和平、主持公道的国家都应起而发声，明确要求尽快落实“两国方案”。中国愿同沙特等阿拉伯国家一道，“继续支持巴勒斯坦恢复民族权利的正义事业，推动巴勒斯坦问题重回‘两国方案’正确轨道，得到全面、公正、持久解决”。

王毅也在同日应约同美国国务卿布林肯通电话。王毅形容巴以冲突不断升级，面临失控风险。中国认为，维护自身安全不能以伤害无辜平民为代价。军事手段没有出路，以暴易暴只会造成恶性循环。

王毅强调，大国在处理国际地区热点问题时，应坚持客观公正，保持冷静克制，带头遵守国际法。中国将继续推进劝和促谈。美国应切实发挥建设性作用，推动问题尽快回到政治解决的轨道上来。