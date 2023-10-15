港律政司长：香港仍会是商事争议解决首要地点

香港律政司长林定国说，即使在《国安法》颁布后，他有信心香港会继续成为国际商事仲裁和争议解决的首要地点，并继续蓬勃发展。

林定国星期六（10月14日）在脸书发文，分享他出席“香港2023中国商事争议解决高峰论坛”的体验，并强调法治是最好的营商环境。

林定国说，他在论坛的闭幕致辞中，特意通过客观的统计数字，让大家明白为何他有信心。他介绍，截至2022年，香港国际仲裁中心接获515宗新案件，其中344宗为仲裁案件，是10年以来最高的数字。

林定国特别强调，当中超过一半的仲裁案件涉及2020年后签订的合同，意味即使在2020年6月30日香港《国安法》颁布后，香港仍然是一个吸引投资者的商事争议解决地点。

林定国还指出，港府在推动香港成为亚太区国际法律及解决争议服务中心上也不遗余力，包括与中国大陆签署九项有关民商事司法互助的安排，其中三项与仲裁有关。

此外，为了方便海外人士以不同身分参与香港的仲裁活动，港府推出特别程序，自2020年6月起允许来自免签证国家的仲裁员、律师、专家和仲裁当事人无需申请就业签证，即可到香港参与仲裁程序；从今年3月起，更将先导计划扩大至包括所有访客。

林定国强调，港府会继续充分利用“一国两制”原则下的独特地位和优势，加强香港作为亚太地区国际法律和争议解决服务中心的地位。