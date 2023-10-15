台积电桃园设厂或生变 桃市府：积极争取

台积电原定在桃园市龙潭科学园区第三期设立一纳米晶圆厂，但因扩建征收土地引发抗议，传出台积电放弃在该地建厂的消息。对此，桃园市政府回应称，会积极盘点符合台积电设厂需求的土地，争取台积电在桃园落脚。

据联合报星期六（10月14日）报道，反龙潭科学园第三期扩建案自救会星期五（13日）在脸书发文，指在自救会、台积电与新竹科学园区管理局三方会议中，台积电称决定放弃原本在该扩建案内的设厂计划。

据报道，台积电对此回应称，因正值法说会缄默期，无法针对龙科开发案做任何评论，但公司是科学园区土地的企业租户，园区规划属于政府权责，公司尊重居民及主管机关。

新竹科学院管理局则称，因应地方有不同声音，将重新调整扩建范围，兼顾产业发展与民众权益，达到双赢局面。同时将再重新评估计划用地需求，并积极听取及整合民众意见，评估调整扩建计划范围，并尽最大努力兼顾民众权益，原定10月举办的第二次公听会也将延期。

桃园市政府则说，龙科园区扩建是引领台湾产业聚落升级的重要计划，市政府也将持续协助竹科管理局推动整体计划和整合在地民众意见，以促进繁荣发展且兼顾居民权益的原则。

桃园市政府也强调，为了争取台积电落脚桃园市，市府也会积极盘点境内符合台积电需求的工业用土地，协同竹科管理局与台积电磋商，寻找各种可能性，让台积电设厂桃园的计划持续进行。

自救会代表张贵有则告诉媒体，竹科管理局指台积电不设厂后，将有其他厂商进驻，因此自救会原定10月19日要到台积电陈情的行动，将改至竹科管理局，以了解后续整体计划会是如何，并让土地征收户知晓。

因应台积电扩厂需求，桃园前市长郑文灿积极协助台积电取得龙潭科学园区土地，台湾行政院去年也核定龙潭科学园区第三期扩大征收土地计划，面积达158.59公顷，其中88％为私人土地，引起居民不满抗争，目前剩约80户持续抗争。