以哈冲突已致中国公民四死六伤 翟隽下周访问中东

中国政府中东问题特使翟隽公布，以哈冲突已导致四名中国公民遇难，另有六人受伤，两人失联。

翟隽星期六（10月14日）接受中国央视总台《蓝厅观察》采访时，公布上述数据。翟隽并透露，他将于下周访问中东地区有关国家，同各方进一步加强协调，工作的方向是“停火止战、保护平民、缓和局势、推动和谈”。

他强调，中方正抓紧救治伤员，敦促外方全力搜救失联人员，做好遇难者善后。

翟隽介绍，中国外交部在冲突爆发后第一时间启动了领事保护应急机制，协调开展在巴勒斯坦、以色列中国公民的安全保护工作，同他们建立联系，指导避险，尽可能向有困难的中国公民提供物资和心理支持。此外，外交部和驻外外交机构已发布安全提醒，呼吁民众暂勿前往冲突区，并敦促有关方面采取有效措施，保障中国公民和机构安全。

翟隽说，当前仍有数名中国公民驻留巴勒斯坦加沙地带，驻外机构一直与他们保持密切联系，提供安全指引和关心帮扶，协助他们向加沙南部转移，争取尽快撤离至安全地区。

翟隽并指出，截至10月14日，本轮冲突已经造成3200多人死亡，上万人受伤，其中很多是妇女、儿童和老人。加沙地带断水、断电、断油，医疗系统崩溃，粮食严重不足，已有40多万人流离失所。他呼吁，国际社会必须立即行动起来，敦促有关各方严格遵守国际人道法，尽快开辟人道救援通道，全力避免发生严重的人道主义灾难。

翟隽强调，联合国，特别是安理会肩负着维护世界和平安全的责任，在处理巴勒斯坦问题上有着不可替代的重要作用。中国作为安理会常任理事国，将一如既往支持联合国牵头开展斡旋、提供人道主义援助，推动局势尽快降温。

就巴以冲突的前景及中国将为冲突降温、劝和促谈所做努力，翟隽认为，当前本次冲突仍在持续升级，进一步扩大外溢的前景令人深感担忧。他指出，巴勒斯坦问题的根源在于巴勒斯坦独立建国的夙愿迟迟未能实现，出路也在于建立独立的巴勒斯坦国，就是落实“两国方案”，实现巴以和平共处。