普京称一带一路倡议不是强迫而是提供机会

俄罗斯总统普京访华并参加“一带一路”论坛在即，他接受中国官媒采访时说，一带一路倡议与俄罗斯关于发展欧亚经济联盟的设想完全契合，参与国将实现互惠互利，没有强加任何东西给他人。

综合中国央视新闻和俄罗斯卫星通讯社星期天（10月15日）报道，普京在莫斯科接受中国央视总台专访时说，一带一路倡议“是很好的”，恰逢其时，有正确的顶层设计，而倡议目前还在发展落实中。

普京说，有些人将一带一路倡议视为中国征服他人的企图，但俄罗斯所看到的并非如此，而是合作的愿望。“我们自身关于发展欧亚经济联盟的设想，例如，建设大欧亚，这些与中国的‘一带一路’倡议是完全契合的。”

被问及一带一路倡议为全球的发展带来哪些改变时，普京称，他认为中国所提出的合作理念主要优势在于“没有人把任何东西强加给他人”。所有工作都是在探索，不仅是寻求可接受的解决方案，也是寻找各方为实现共同目标可以接受的项目和方法。

普京说：“这就是现阶段在习近平主席的领导下，中国与其他国家交往的独特之处，没有一方强加于另一方，没有强迫，而是提供机会；而且即便出现困难，也总能积极找到解决方案。”

普京并说，在他看来，这就是一带一路倡议与一些带有殖民主义色彩的国家所推行的其他项目的区别。

俄罗斯官方此前多次确认，普京将在本月访问中国，并出席10月17日至18日在北京举行的一带一路国际合作高峰论坛。

在结束对吉尔吉斯斯坦访问后召开的新闻发布会上，普京透露，他将在访华期间讨论新的能源运输路线和推动本币结算等问题。

普京星期五（10月13日）回答相关提问时称，他将与中国国家主席习近平讨论两国在一带一路、欧亚经济联盟和建立大欧亚伙伴关系等领域开展联合工作的各个方面。

普京说，两国双边关系在发展，希望今年贸易额“肯定能达到2000亿美元（2741亿新元）”。他介绍，两国主要合作方向包括金融关系，进一步推动本币结算，且本币结算规模增长很快。此外，高新技术领域也有很好的前景，在能源领域也会探讨新路线，“总之有很多议题”。

普京也说，除中国外，不排除还会访问其他国家，但目前没有具体计划。