上海市长龚正会见多名国际企业高管：继续携手实现合作共赢

上海市长龚会见多家国际企业的高管，强调上海将持续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，并呼吁国际企业与上海继续携手实现合作共赢。

据中共上海市委机关报《解放日报》报道，龚正星期六（10月14日）分别会见了前往上海出席第35次上海市市长国际企业家咨询会议的国际企业高管。

这些高管包括咨询会议执行主席、罗氏集团（Roche Holding）董事会主席施万（Severin Schwan），安永全球（Ernst & Young Global Limited）主席兼首席执行官狄思博（Carmine Di Sibio），安联集团（Allianz）董事会主席兼首席执行官贝特（Oliver Bäte），蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）董事会主席兼首席执行官洛佩兹（Miguel Angel Lopez Borrego），欧莱雅集团（L’Oréal）董事长安巩（Jean Paul Agon）。

报道称，龚正对咨询会议成员为上海经济社会发展作出的重要贡献表示诚挚感谢，并强调在当今复杂严峻的国际形势下，面对面地交流探讨、共谋发展十分必要，相信各位成员的真知灼见能带给双方更多启迪，也相信国际企业与上海能继续携手实现合作共赢。

龚正还说，上海当前正加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。他介绍，今年以来，上海呈现经济加快恢复、发展质量持续提升的良好态势，仍然是外商最青睐的投资首选地之一、跨国公司全球产业链布局的首选地之一。

龚正重申，上海将一如既往持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，加强知识产权保护，持续在政策、人才等方面强化保障，创造更好生态，提供更优服务。欢迎咨询会议成员持续优化在沪功能布局、助力上海产业发展，并用好进博会大平台，把更多新产品、新技术、新服务带到上海、引入中国。

龚正星期天（10月15日）也在咨询会议上致辞时透露，今年将有来自128个国家和地区的3400多家企业参加下个月的中国国际进口博览会，参展商多于去年，但参展国数量仍未恢复到冠病疫情前水平。