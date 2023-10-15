中国央行行长：青年人就业明显改善

中国央行行长潘功胜强调，中国经济持续恢复，青年人就业明显改善，中国将更加关注经济增速和可持续性方面的平衡。

中国人民银行在官网公布，潘功胜在国际货币基金组织上星期五和六（10月13日至14日）于摩洛哥马拉喀什召开的国际货币与金融委员会会议上说，今年以来中国经济持续恢复、总体回升向好。下一步，中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡，在保持合理增速的基础上，积极推动高质量、可持续的发展。

也是国家外汇管理局局长的潘功胜也说，下一步，中国要更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。

他强调，中国一贯认为，基金组织份额改革应实现份额增资和占比调整，体现基金组织以份额为基础的机构性质，并更好反映成员国在全球经济中的相对地位，提高新兴市场和发展中国家的话语权和代表性。

潘功胜也说，基金组织应继续呼吁尽快消除人为的贸易、投资与供给限制，防止经济金融碎片化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

另据澎湃新闻报道，潘功胜在发言中说，中国就业形势总体稳定，青年人就业明显改善。

在青年失业率达到新高的背景下，中国官方8月宣布暂停发布全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率数据。

国家统计局曾说，青年人就业在8月份出现明显改善，说明就业政策特别是青年人就业帮扶政策效果逐步显现。

潘功胜也说，中国金融运行整体稳健，风险可控。少数问题中小金融机构改革化险取得重要进展，非法金融活动得到有力整治，金融市场运行平稳。