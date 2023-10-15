山西壶关官方针对八泉峡景区排污入河展开调查

中国山西长治市八泉峡景区被指出现公厕粪便排入河中的情况，导致河边发出臭味，官方为此宣布进驻景区开展调查。

据中国《法治日报》星期天（10月15日）报道，八泉峡景区被网友吐槽，“景色是真的美，但景区的管理还没跟上。”网友发布的视频显示，他在景区一条河道上闻到了臭味，边上有游客捂着鼻子经过。

景区一名管理员承认，厕所满了，于是用一根管道将污水向外排到了河里。

这名网友说：“这河水还往下流呢，底下还有多少户人家靠这水吃饭呢，不知道景区咋想的。”视频也显示，一位老大爷用水壶从河里装了一壶水，还表示这水“能喝”。正在河边洗手的其他游客听到网友的劝告后，立马缩回了手。

网友也点出其他问题，包括悬崖边的护栏只有90厘米，刚到网友腰部；摆渡车在限速30公里每小时的山路上疾驰，司机说最快可以开到90公里每小时；景区内销售的商品，有许多是“三无产品”（无生产日期、无质量合格证、无生产厂家，来路不明）。

长治市壶关县文化和旅游局上星期五（13日）通报，壶关县成立工作专班，组织力量进驻景区开展调查核实，调查结果将及时向社会公布。

八泉峡景区工作人员告诉《法治日报》，长治市派出的调查组，已经在13日进驻景区，所有情况都要等调查组的结果，结果会通过官方平台对外发布。

另一方面，太行山大峡谷景区13日发布公告称，八泉峡、红豆峡、青龙峡景区因山体挂网、部分服务设施整改提升，将于11月1日起闭园。八泉峡景区工作人员称：“这是早就作出的决定，和这次网友吐槽的事情没有关系。”

就在今年的“五一”和“十一”两个假期，八泉峡曾因服务跟不上而被游客疯狂吐槽，甚至被一众游客高喊“退票”。