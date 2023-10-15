中国中东问题特使：支持阿盟在巴国问题上发挥重要作用

中国政府中东问题特使翟隽针对以哈冲突说，中国呼吁各方避免事态进一步升级和蔓延，并支持阿拉伯国家联盟在巴勒斯坦问题上发挥重要作用。

中国外交部在官网公布，翟隽星期五（10月13日）应约集体会见阿拉伯国家驻华使节和阿拉伯国家联盟驻华代表处负责人。

翟隽说，中国对当前巴以紧张局势加剧造成大量平民伤亡感到痛心，反对伤害平民的行为，谴责违反国际法的做法。当务之急是保持冷静克制，保护平民，为缓解人道主义危机提供必要条件。“国际社会应切实增强推动巴勒斯坦问题的紧迫感，回到‘两国方案’的正确基础上，实现巴以两国和平共处。”

他说，中国愿同阿盟和阿拉伯国家保持沟通协调，继续做有关各方工作，为中东和平进程重回正轨不懈努力。中国将继续向巴勒斯坦提供人道援助，帮助缓解巴勒斯坦人民面临的人道主义危机。

翟隽在同一天也针对以哈冲突，分别同阿联酋国务部长哈利法、联合国中东和平进程特别协调员温尼斯兰德，以及欧盟中东和平进程特别代表库普曼斯通电话。

他告诉库普曼斯，当前地面形势十分危险。对于冲突可能进一步扩大的前景，中国深感忧虑，呼吁各方避免事态进一步升级和蔓延。

翟隽也说，中国支持欧盟继续对巴勒斯坦提供人道援助，愿继续同欧盟保持沟通，共同推动局势缓和降温。