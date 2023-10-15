上海宝格丽酒店据报拟挂牌出售

中国财经媒体报道，以高价奢华著称的上海宝格丽酒店，拟挂牌出售。

第一财经星期天（10月15日）报道，华侨城亚洲公告称，公司的间接非全资附属公司华侨城上海置地计划在北京产权交易所，通过公开挂牌出售上海苏河湾项目的部分资产，相关标的底价由华侨城确定，交易价格不低于24.3亿元（人民币，下同，约4.56亿新元）。

公告显示，此次华侨城亚洲拟出售的项目具体为上海市静安区山西北路108弄5–8、11、16–18号；山西北路96、98、112、116、120、126号；天潼路673、677、681号；河南北路17、23号；河南北路33、39、51号1–3层及地下一层连廊；北苏州路468号1–2层。

第一财经查询公开信息了解到，上海市静安区山西北路108弄即为宝格丽酒店地址。另据公开信息显示，上海苏河湾项目总建筑面积约43万平方米，包括住宅、行政公馆、宝格丽酒店、宝格丽公寓、艺术家工作室等。

在上述公告中，华侨城亚洲还对资产进行了进一步解释：销售资产为苏河湾项目之酒店系列资产。根据与授权人之品牌安排，酒店房产主体目前用作酒店营运及提供配套服务。延续品牌安排（如有）须依赖于买方及品牌授权人能否协商达成。

上海宝格丽酒店于2018年开业，是全球第六家宝格丽酒店。该酒店当年一开业就备受外界关注，因为其超高的客房价格和商务会议报价等。比如，大部分五星级酒店的客房价格在1000多元至2000多元一夜，而上海宝格丽酒店的每晚价格高达6000多元。

第一财经引述华美首席知识专家赵焕焱分析说：“宝格丽酒店的定位与一般五星级酒店有所不同，其要彰显奢侈品牌的一面，因此定价始终居高不下。但是疫情三年对于酒店住宿业务肯定是有影响的，尤其是高价酒店的入住率下滑很多。”

赵焕焱还说：“今年旅游业整体有所复苏，但是全面恢复还需要一定的时间。至于华侨城出售上海苏河湾项目的部分资产，相信也不是仅看宝格丽酒店的情况，而是上市公司整体回笼资金的需求。至于出售后，上海宝格丽酒店是否会换牌，那就看接盘者与管理方的协商了。”

谈及此次出售资产的理由，华侨城亚洲披露，董事会认为此次出售资产将令集团盘活其资产、加速资产周转，交易产生的现金流入可用于偿还贷款及借贷，并可降低集团的计息负债及实现投资收入。