民众党不接受国民党民调提议 柯文哲：想好替代方案再来谈

国民党与民众党在野力量整合会议次日，民众党主席、总统候选人柯文哲称，不接受国民党所提出以“开放式民主初选”决定在野总统候选人的方案，要求国民党和侯友宜选办提出可行的代替方案，再进行谈判。

柯文哲星期天（10月15日）接受媒体联访时，被问到蓝白第二次会面是否已破局时，回应说：“我认为你的方法不好嘛，对不对？那你有没有其他的替代方案，你想好的时候通知我们，我们再来谈。”

针对为何不认同开放式民主初选，柯文哲给出三个原因，分别是存在不一样的政党理念和参选目标、不认可“认同蓝白合”的前提，以及认为进行开放式民主初选的难度和成本太高。

柯文哲说，民众党的理念和竞选主轴是“联合政府，团结台湾”，所以一开始他就表明反对用“下架民进党”当作口号。他表示，只是希望做不好就政党轮替，但还是希望是一个联合政府，这才是他的目标。“我不希望台湾陷入两极斗争，所以第一点，我反对要下架民进党、要先签认同卡。”

柯文哲并指，以认同蓝白合为前提不合理，因为两党的目标是选出一组“在野最强”，且侯友宜阵营和郭台铭阵营不见得都赞成蓝白合，所以如果要蓝白合，跟最初目标就有冲突。

他也提出，如果要做开放式民主初选，不管是在23个县市还是73个区域立委选区设立投票站，对于范围比较大的区域，设立投票站的地点可能产生取样偏差，而如果投票点过多，成本又会太高。

柯文哲还直言，侯友宜竞选办公室执行长金溥聪做为一个学者，提出一些一看就知道很难执行的方案，“我看他也没有打算要合作”。

柯文哲选办星期天也以公开信形式回应国民党，强调不接受开放式民主初选，要求考虑民众方提出的“全民调”建议，或另提具体可执行的方案。

公开信中说，大选在即，此时办理初选的准备时程过于仓促，一来恐浪费大量人力物力、二来将耗费两党过多时间成本，实非现阶段所应提出之合理方式，且此方式近30年前曾采用，已被两个政党验证失败，一般民众难以理解，要如何说服选民可执行，“足见国民党意图展现地方组织实力之用心，却缺乏在野力量整合诚意”。

蓝白两党在星期六（10月14日）下午举行首场磋商会议后，同意公开辩论，但对如何产生最强候选人的方式各有主张，未能达成共识。民众党主张采取“比民调”方式，以五次民调平均数决定最强候选人。国民党则主张，采用民主初选形式，由民众实名制投票，展现直接民意。