台媒体人称蓝白若不能各退一步 就是各自操作弃保

台湾在野的国民党和民众党对如何产生最强总统候选人的方式各有主张，未能达成共识。媒体人黄扬明分析，接下来的发展关键就是双方能否各退一步，否则就是各自操作弃保。

蓝白两党在星期六（10月14日）举行首场磋商会议。民众党主张，采取“比民调”方式，以五次民调平均数决定最强候选人。国民党则主张，采用民主初选形式，由民众实名制投票，展现直接民意。

对此，黄扬明星期天（10月15日）在脸书发文点评。他说，蓝白过招第一回合就卡关，“这很正常，毕竟双方都希望游戏规则对自己阵营有利。”

黄扬明指出，接下来的发展关键在于双方能否各退一步，才有继续谈的空间，否则就是各自操作弃保，但这会使蓝白在立委选举站在对立面。“如此一来，民进党2024不但可继续执政，国会也可望持续过半（或与盟友结盟过半）。”

根据《联合报》，国民党总统参选人侯友宜新北竞选总部总干事李乾龙则不认为蓝白会谈不成，并强调“蓝白合”是主流民意。他相信以柯文哲的智慧、国民党的度量，蓝白合仍会水到渠成。

李乾龙也是国民党前秘书长。他形容国民党就像一个大哥，民众党就像一个兄弟，并称大哥应该有度量，弟弟想多吃一点糖果，多抓一把给弟弟就好，“饼这么大块，多切一块给弟弟也无妨，大哥展现度量、小弟展现诚意，蓝白合水到渠成”。