金溥聪回应柯文哲：全民调或有大误差 吁再坐下来谈

民众党公开拒绝国民党提出以民主初选形式确定最强在野候选人的方案后，侯友宜竞选办公室执行长金溥聪召开记者会回应，指民众党提出的全民调，可能结果会出现大误差，并呼吁民众党总统参选人柯文哲如果有不同意见，应该再坐下来谈。

金溥聪星期天（10月15日）在记者会上以去年“九合一”地方选举中，针对台北市市长候选人蒋万安、黄姗姗和陈时中的的选前民调为例，指从过去经验来看，全民调确实出现过很大的误差。

金溥聪指出，在这些民调中，陈时中的得票率一直被低估，并指这受到政党基层实力的影响。他强调，民调一直都是在变的，柯文哲也曾讲过这样的话，而距离总统选举还有三个多月时进行的民调，可能不能真实反映最后的投票结果。

金溥聪还在记者会上透露，原本两党同意星期二（10月17日）下午进行第二次整合会议，但之后民众党方面又推翻这个约定，并要求侯办给出代替方案，否则就不谈，“说变就变、无言以对”。

而针对柯文哲指国民党缺乏在野力量整合的诚意，金溥聪回应称，希望柯文哲不要“以己之心度人之腹”。

对于二次会面，金溥聪说，只要民众党提出任何时间、地点，侯办全力配合，希望双方能赶快坐下来消除歧见，达成共识，提出整合的方案。

金溥聪也在回答媒体提问时说，如果柯文哲愿意明天（10月16日）再谈，他有把握全民初选能来得及，但若拖下去，就没把握了。

针对有媒体提问金溥聪是否将柯文哲看作是“蓝白合的破坏者”，金溥聪说，他不愿意用这么强烈的字眼，也不觉得柯文哲是破坏者，只认为柯文哲可能是对蓝白整合、对国民党的信任不足。

金溥聪还说，他诚心诚意呼吁柯文哲静下心来，不要讲情绪性的话，双方应该以结盟、整合的态度，而非“淘汰赛”的方式看待蓝白合。

国民党与民众党星期六（14日）举行在野力量整合会议，柯文哲及其选办星期天公开宣布，不接受国民党所提出以“开放式民主初选”决定在野总统候选人的方案，要求国民党和侯友宜选办提出可行的代替方案，再进行谈判。