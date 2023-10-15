柯办发言人批金溥聪心口不一

在侯友宜竞选办公室执行长金溥聪召开记者会，呼吁民众党总统候选人柯文哲不要“以己之心度他人之腹”等后，柯文哲竞选办公室发言人陈智菡作出强硬回应，批评金溥聪对柯文哲人身攻击，一方面又说释放最大善意，“显得心口不一”。

综合台媒报道，民众党和国民党对最强参选人产生方式没有共识。金溥聪星期天（10月15日）召开记者会，呼吁柯文哲不要以一己之心度他人之腹，柯办提出任何时间地点、侯办都能配合；对于柯文哲指故意提难执行的民主初选，金溥聪说：“我无言以对。”

对此，陈智菡发布声明回应。她首先称金溥聪为“金老师”，并指他是民调专家，一定明白任何民调都是透过“随机抽样”，避免有意识过滤母体、造成取样失衡与误差，如此方能尽可能反映真实民意。

陈智菡在声明中说：“金老师一再强调现在距离投票还有三个月，民调不一定准，那么初选不也一样，无论‘美式’、‘法式’、‘欧式’初选，任何金老师所崇尚的西方初选，现在的投票也不可能等于未来民意。”

陈智菡表示，人无法预知未来，现在必须解决当下的问题，在有限的时间条件下，民众党主张以科学方式体现民意，而不是一层一层过滤民意，只留下部分政治热衷参与者，难以呈现主流民意。

陈智菡也反问金溥聪，称他一再否定民调的信度、效度，那为何国民党党内总统初选还要选择以民调等方式综合评比，“这对郭台铭董事长公平吗？”

陈智菡接着说，金溥聪的说法与逻辑显然前后矛盾。她还提到，金溥聪似乎也无法回答如何快速建立名册，保护民众资安与相关权益等重要问题。

陈智菡最后在声明中指出，金溥聪星期天针对柯文哲的人身攻击、情绪性用语连发，一面又说释放最大善意，希望尽速再谈，显得心口不一。