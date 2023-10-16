港媒：香港计划设立宣扬中华文化办公室

香港媒体报道，特首李家超计划通过下星期发表的施政报告，设立宣扬中华文化办公室和新型工业化办公室，部分现有部门也将改组合并。

据香港星岛头条星期一（10月16日）报道，李家超将在下星期三（25日）发表新一份施政报告。消息人士称，李家超今年将提出进一步完善治理体系，除了计划设置新架构，成立宣扬中华文化办公室、新型工业化办公室等之外，部分现有部门也会改组合并，提升效能。

李家超去年7月上任后提出成立四个小组，以应对跨代贫穷、地区环境卫生、公营房屋供应及土地房屋统筹，其中由政务司司长陈国基领导的“弱势社群学生摆脱跨代贫穷行动小组”，重头戏是“共创明Teen”计划，为弱势社群的初中生配对义务友师，帮助学员实践个人发展规划，最终取录了2800人，比原定多出四成。

由政务司副司长卓永兴领导的“地区事项统筹工作组”，过去一年打击全港卫生及阻街黑点也取得成效。此外，去年的施政报告提出构建新体系，推出一系列措施招商引才，包括成立“引进重点企业办公室”，至今接触了超过200家企业，其中近30家已经或准备落户香港，或扩展在港营运规模。报道称，首阶段各企业在港投资超过310亿港元（54亿新元），创造1万个就业机会。

消息人士称，港府内部进行成效检讨后，认为成立小组及办公室，有助高层统筹、加快决策及执行，新一份施政报告会提出进一步完善治理体系，在不同领域推行。部分部门则因应性质、权责而改组合并。

消息人士说，港府计划新设立宣扬中华文化办公室，以不同形式弘扬中华文化，坚定文化自信，并强化香港文化硬实力及软实力，向世界展示中华文化影响力。

去年施政报告提出推进“再工业化” ，包括设立“工业专员”，专责统筹和督导“再工业化”的策略工作，协助制造业利用创新科技升级转型。消息人士称，港府计划再进一步成立新型工业化办公室，加强推动先进制造业高端化、智能化及绿色化。