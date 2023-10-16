丁薛祥深圳调研：营造高度开放国际化科研制度环境

中共政治局常委、中国国务院副总理丁薛祥在深圳调研时表示，要坚持以体制机制创新促进科技创新，着力营造高度开放的国际化科研制度环境。

据新华社报道，丁薛祥10月13日至15日在广东深圳调研。他强调，要坚持创新是第一动力，深入实施创新驱动发展战略，加强关键核心技术攻关，以科技创新开辟新领域新赛道、塑造高质量发展新动能新优势。

丁薛祥前往河套深港科技创新合作区展示交流中心，调研深港科技创新合作和园区整体规划建设情况时表示，要坚持以体制机制创新促进科技创新，着力营造高度开放的国际化科研制度环境；协同推进基础设施建设和园区运营管理，促进科技资源深度融合，广泛吸引国际顶尖科技人才，加快建设国际一流科技创新平台，打造粤港澳大湾区国际科技创新中心。

在到大疆创新科技有限公司调研时，丁薛祥听取企业技术研发创新和经营发展情况汇报，了解无人机在农业服务、快递运输、影视传媒等方面应用情况。

他说，要强化企业科技创新主体地位，加强以企业为主导的产学研深度融合，推动产业链上下游、大中小企业协同创新。加快科技成果向现实生产力转化，拉动有效投资、创造消费需求，打造新的优势产业和经济增长点。

丁薛祥也调研了解了鹏城实验室建设运行和重大项目攻关情况。他希望实验室聚焦重点领域开展战略性、前瞻性、基础性研究，加强与高校、科研院所、科技领军企业等合作，形成功能互补、良性互动的协同创新格局。

丁薛祥还到深圳职业技术大学，调研产教融合、科教融合等情况。他指出，要围绕现代化产业体系建设需要，完善职业教育体制机制，优化学科专业设置，着力培养高素质技术技能人才。他勉励大学生珍惜时代机遇，不断增长本领和才干，在服务国家发展中实现人生理想和价值。