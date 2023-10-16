中共修订干部教育培训工作条例 以学习习近平思想为主线

中共中央修订《干部教育培训工作条例》，强调要把深入学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”作为主题主线，高质量教育培训干部，高水平服务党和国家事业发展。

据新华社星期天（10月15日）报道，中共中央印发了修订后的条例并发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。

通知指出，条例的修订，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共总书记习近平关于中共建设的重要思想，深入贯彻中共二十大精神，落实新时代中共建设总要求和新时代党的组织路线，总结干部教育培训实践的新经验新成果，进一步推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化。

通知指，条例对于坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、强基固本，培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍，具有重要意义。

通知并要求各级中共党委（党组）认真学习宣传、严格贯彻执行条例，并将执行中的重要情况和建议及时报告中共中央。

中共《干部教育培训工作条例》2006年发布试行，2015年正式颁布，这次则因“以习近平同志为核心的党中央就加强和改进干部教育培训工作提出了一系列新理念新思想新要求”，进行了修订完善。

这份条例适用对象涵盖党职、公职人员等，国有企业、事业单位也须结合各自特点执行。

条例对不同层级的党政领导干部有不同的培训时间要求，并规定干部接受教育培训情况应当作为干部考核的内容和任职、晋升的重要依据。