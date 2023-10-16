AIT主席今年第三次访台 期待促进美台关系重要对话

美国在台协会（AIT）主席罗森伯格（Laura Rosenberger）星期天（10月15日）开展今年第三次访台行程，期待进行促进美台关系的重要对话。

据台湾外交部官网消息，罗森伯格星期天与美国国务院亚太局资深顾问罗峻平（Michael Pignatello）抵台，展开五天访问行程。他们此行将与台湾政府高层、部会官员及各界人士，就台美关系、区域安全、经贸投资等重要议题交换意见。

台外交部说，这是罗森柏格自今年3月20日接任AIT主席后第三度赴台访问，展现对持续推动台美关系的高度热忱。

台外交部对罗森柏格等人到访表达诚挚欢迎，并期待在台美关系坚实稳固的良好基础上，持续与罗森柏格保持密切交流合作，稳健深化与拓展台美各领域的全方位合作伙伴关系。

罗森伯格星期天晚间在AIT主席社交媒体X（前称推特）官方站号上发文，称“担任美国在台协会主席最棒的部分，就是可以到访台湾。我期待本周可以更深入地探索这座岛屿和尝试更多美食，当然还要进行促进美台关系关系的重要对话”。

罗森伯格第一次访问台湾是在今年4月中，然后在6月再度访台，与获提名参选台湾总统的国民党代表侯友宜、民众党代表柯文哲和民进党代表赖清德会面交流，被视为是“面试之旅”。