国美电商应用程序弹窗 骂黄光裕兄妹拖欠工资

中国家电零售商国美去年被曝拖欠员工工资，上周其电商应用程序中出现辱骂创始人黄光裕兄妹的弹窗，指其拖欠工资、货款。

综合上游新闻和北京商报等报道，上星期六（10月14日）上午，“国美”应用中出现弹窗，辱骂国美集团创始人黄光裕和其妹妹黄秀虹“不要脸”，指他们拖欠工资、拖欠货款，并称“你俩早晚得在进去蹲几年”。

“国美”应用中出现弹窗，辱骂并指责国美集团创始人黄光裕和其妹妹黄秀虹拖欠工资和货款。（互联网）

报道称，该弹窗出现在国美应用会员俱乐部板块“幸运抽奖”内，随后相关板块被取消。

中国媒体联系多位国美高管人员，电话均无人接听，国美的客服渠道也已无法正常打开，截至星期天（15日），国美方面对此事未有回应。

资料显示，黄光裕1987年创办国美电器，2010年因犯非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪被判处14年有期徒刑，经历三次减刑后，于2021年2月出狱。黄光裕出事后，黄秀虹接掌国美，后于今年9月25日卸去国美零售董事职位，但仍是国美电器的董事长。

国美零售8月31日发布的2023上半年业绩公告显示，国美零售收入4.15亿元（人民币，下同，约8000万新元），同比下降96.57%。

天眼查信息显示，北京市朝阳区法院9月15日立案，对国美控股集团有限公司强制执行297.5万元，目前国美控股集团被执行的总金额达到7.39余亿元。

去年以来，国美的员工数量也不断下降。据公司披露信息，2021年末，国美集团旗下尚有3万2278名员工，而截至今年上半年末，仅剩3609名员工。

去年10月底，国美宣布公司到12月底前只会为员工缴纳社保，不会再发放薪金，且今后中长期薪金发放也存在不确定性。

去年12月，国美电器因拖欠供应商货款，被向法院申请破产清算，另有消息称，黄光裕与讨薪的员工发生肢体冲突。