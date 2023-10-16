宋凯当选中国足协新主席

曾任中国足球协会换届工作筹备组副组长的宋凯，当选为该协会新任主席。

据新华社报道，中国足协第十二届会员代表大会星期一（10月16日）在北京举行，选举产生新一届执委会和主席、副主席。

宋凯当选新一届中国足协主席，孙雯、袁永清、杨旭和许基仁当选中国足协副主席。

另据《北京青年报》星期天（10月15日）报道，中国足协第十二届会员代表大会将于10月16日在北京奥体中心运动员公寓召开。

会议将通过选举产生中国足协第十二届执委会委员、中国足协第十二届协会主席、副主席，并通过秘书长人选，即按程序完成协会换届工作。

作为中国足协换届工作筹备组副组长、辽宁省体育局局长的宋凯，是新一届中国足协主席的唯一候选人，当选毫无悬念。

公开资料显示，宋凯生于1965年1月，拥有硕士学位，长期在辽宁省体育界工作。从1998年11月起，他曾历任辽宁省体委党组成员、主任助理、辽宁省体育局党组成员、党组副书记、副局长。2016年2月，宋凯出任辽宁省体育局局长、党组书记，今年1月兼任辽宁省政协教科卫体委员会副主任，直至这次当选中国足协主席。

据悉，中国足协换届工作筹备组组长、国家体育总局副局长李颖川将出任协会党委书记。

孙雯是中国女足前队长，这次当选后将续任协会副主席。袁永清是中国足协前任党委副书记，杨旭则是中国国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心副主任。许基仁是新华社资深媒体人。

据《中国体育报》消息，中国国家体育总局局长、党组书记高志丹出席上述大会。中国国家体育总局副局长、党组成员李颖川出席会议并讲话。

李颖川强调，新一届中国足协要深入学习贯彻中共总书记习近平关于足球工作的系列重要指示批示精神，坚决扛起足球改革发展振兴的政治责任，真正把思想和行动统一到中共中央关于足球改革发展决策部署上来。

李颖川提出，要深刻汲取足球领域系统性、塌方式腐败的深刻教训，坚决摒弃急功近利的思想，做好长期艰苦奋斗的准备，坚持久久为功，步步为营，重整旗鼓，开展好中国足球新的长征。

宋凯则说，中国足协将更团结、更努力、更开放、更纯洁、更具勇气，沉下心来，一步一个脚印推动中国足球改革发展迈上新台阶。

大会审议并通过了《中国足球协会会员代表大会选举办法》《中国足球协会工作报告》《中国足球协会财务报告》等议案。王强、王霜、刘军、刘彤、许国勋、许基仁、孙雯、杨旭、肖芸、宋凯、张亚东、张朝夕、阿地力江·吾守尔、郑智、赵亮、柳屹、袁永清、徐家力、董剑辉、籍强等20人当选为中国足球协会第十二届执行委员会委员。

中国全国的会员单位代表共147人参加会议。中国国家体育总局有关司局，中共中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组负责人员列席会议。