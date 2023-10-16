港媒：香港拟设抗战纪念馆 强化爱国教育

香港媒体报道，除拟增设宣扬中华文化办公室外，香港特区政府也计划设立香港抗战纪念馆，以强化爱国教育。

《星岛日报》星期一（10月16日）引述消息人士报道上述消息，并指港府这么做，是为帮助市民，尤其是青年人正确认识抗战历史。

据报道，部分香港抗战史料目前分布于香港历史博物馆、香港海防博物馆，以及设有与抗日战争有关的展览。由民间筹办的沙头角抗战纪念馆去年揭幕，常设展览包括东江纵队与港九大队的抗战历史。目前暂未有由特区政府主导、以香港抗战史为主题的纪念馆。

消息称，港府重视香港抗战历史，希望让公众认识香港民众当年在抗战期间的角色和事迹，相信香港特首李家超新一份施政报告将采纳政界建议，设立抗战纪念馆，其中一个方案是改建位处筲箕湾的香港海防博物馆。

港区人大代表、立法会议员陈勇一直提倡兴建香港抗战纪念馆。他受询时说，熟悉近代史有利于人心回归、培养爱国情怀，期望有更多市民特别是年轻人，透过认识香港抗战沦陷时期的苦难知道“我是谁”，以及香港的根本利益与国家一致。

陈勇认为，由零开始兴建抗战纪念馆太费时，建议从现有的历史博物馆入手，先行挂牌成立抗战纪念馆，腾出起码一半地方作抗战史展览。

中国全国港澳研究会顾问、特首政策组专家组成员刘兆佳认为，香港抗日史也牵涉中国大陆，认为可结合九一八事变等史实，丰富纪念馆内容。

中国全国人大常委会近月审议《爱国主义教育法》草案，有建制派人士称，虽然草案对港澳台同胞有针对性规定，但不会纳入《基本法》实施，香港可通过不同方式加强爱国教育，设立抗战纪念馆有助建立以爱国爱港为核心、与“一国两制”相适应的主流价值观。

《星岛日报》也引述消息人士说，港府计划新设立宣扬中华文化办公室，以不同形式弘扬中华文化，坚定文化自信，并强化香港文化硬实力和软实力，向世界展示中华文化影响力。