中国中免董事长李刚病逝

中国最大免税店营运商中免股份有限公司董事长、法定代表人李刚病逝，得年56岁。

综合澎湃新闻、《上海证券报》报道，中国旅游集团中免股份有限公司（中国中免）星期天（10月15日）公告，李刚上星期六（14日）因病逝世。

根据公告，李刚未持有中免公司股份。李刚逝世后，公司董事人数未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展，公司的正常经营活动不会受到影响。

中国旅游集团有限公司星期天在官网公告，中国旅游集团有限公司副总经理、党委委员李刚因病于2023年10月14日在深圳去世，享年56岁。

公开资料显示，李刚是中国国旅的元老，现任中国旅游集团中免股份有限公司董事长，中国旅游集团有限公司副总经理。

在中国中免尚未更名前，李刚在2017年3月至2019年8月担任中国国旅股份有限公司董事长、法定代表人。2019年8月，李刚因工作调整辞去中国中免董事长、董事职务。直至今年2月，前董事长彭辉退休，李刚当选为中国中免第四届董事会董事长，并在6月继续当选为第五届董事会董事长，同时任公司法定代表人。

中国中免今年10月8日发布三季度业绩快报，财务数据显示，今年前三季度，中国中免实现营业收入约508.37亿元人民币（约95.7亿新元），同比增长29.14%。