习仲勋诞辰110周年 陕西广东官媒发文纪念

10月15日是中共总书记习近平的父亲习仲勋诞辰110周年，陕西和广东省官媒当天发文纪念，缅怀他为中国发展做出的贡献。

中共陕西省委机关报《陕西日报》星期天（10月15日）在头版刊登题为《“从群众中走出来的群众领袖”——纪念习仲勋同志诞辰110周年》的长文，称习仲勋是从三秦大地走出的中共优秀党员、伟大的共产主义战士、杰出的无产阶级革命家和卓越的政治工作领导人。

文章指，作为陕甘边革命根据地的主要创建者和领导者之一，习仲勋为中国人民解放事业和新中国诞生，为社会主义革命、建设、改革事业，为中国特色社会主义事业，建立了不可磨灭的历史功勋。

文章写道：“缅怀他的丰功伟绩，追思他的革命风范，学习他的崇高品格，对于奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章，为强国建设、民族复兴不懈奋斗，具有十分重要的意义。”

中共广东省委机关报《南方日报》星期天也发表题为《潮起珠江 缅怀习老》的文章，纪念习仲勋为广东改革开放事业所建立的功勋。

文章说，在主政广东期间，习仲勋以对中共和人民事业的无限忠诚，以革命加拼命的强大精神，坚持真理、大胆工作，冒着风险、顶住压力，团结带领省委一班人，大刀阔斧地拨乱反正，全力平反冤假错案，推动广东在改革开放中先走一步，做了大量具有开创性意义的工作，为广东的改革开放事业和经济特区建设作出了重大贡献。

公开资料显示，习仲勋1913年10月15日出生于陕西省富平县，曾任中国副总理、中共政治局委员、全国人大副委员长。陕西是他的家乡，也是他革命的起点，广东则是他主政及晚年生活的省份。

除了官媒发文纪念，部分地方也举办了纪念活动。例如，陕西省上星期四（10月12日）在铜川市耀州区照金镇举行纪念陕甘边革命根据地创建90周年座谈会，中共陕西省委书记赵一德、省长赵刚，以及革命先辈亲属代表、习仲勋次子习远平等出席​座谈会。