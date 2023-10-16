杨利伟：计划2030年前实现中国人首次登月

中国首飞航天员杨利伟说，中国计划2030年前实现中国人首次登陆月球。

据中新网报道，第三届中国空间科学大会星期天（10月15日）在浙江省湖州市德清县开幕。中国载人航天工程副总设计师、中国首飞航天员杨利伟出席大会开幕式并致辞时说，计划2030年前实现中国人首次登陆月球，推动载人航天技术由近地走向深空。

当天恰逢中国航天员首飞20周年纪念日。杨利伟说，2003年10月15日，也就是20年前的今天，神舟五号载人飞船成功发射。“我有幸作为中国首飞航天员进入太空并安全返回，实现了中国人的千年飞天梦想，标志着中国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家”。

展望未来，杨利伟说，中国航天事业面临着重要发展机遇，“我们将继续坚持自主创新，加强基础研究和关键技术攻关，努力推动航天科技取得更大的突破”。

他说，根据规划，中国计划2030年前实现中国人首次登陆月球，推动载人航天技术由近地走向深空，深化人类对月球和太阳系起源与演化的认识。同时，中国将深化国际合作，与其他国家分享经验，共同发展，为人类航天事业做出更多的贡献。

据了解，第三届中国空间科学大会主题为“创新引领，数据驱动，努力实现空间科学高质量发展”，由中国空间科学学会与浙江省科学技术协会、湖州市人民政府共同主办，大会为期四天，设置13场特邀报告，一场空间科学国际论坛，41场学术分论坛和专题论坛。

其中，大会的空间科学国际论坛为第15届国际亚暴会议（ICS），始创于1992年，每两至三年召开一次，是国际空间科学界具有较高学术影响力的系列会议，这次也是国际亚暴会议首次在中国举办，凸显出中国在国际空间科学领域的学术贡献和影响力。