极兔速递拟在港上市募集逾39亿港元

中国科技巨企腾讯支持的极兔速递环球有限公司计划在香港上市，预计将募集逾39亿港元。

据道琼斯通讯社星期一（10月16日）报道，极兔速递（J&T Global Express）是最新一家寻求在香港上市的物流服务相关公司。该公司计划在香港首次公开发行39.2亿港元（下同，约6.86亿新元）股票。

极兔速递星期一披露，该公司计划在首次公开募股（IPO）中，以每股12港元的价格发售3亿2655万股股票。

在此之前，阿里巴巴集团旗下的电子商务物流部门菜鸟网络科技有限公司已于上月向香港交易所提交了上市申请。

极兔速递于2015年在印度尼西亚开始运营，目前在13个国家提供快递服务，包括东南亚国家，以及沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西和埃及。

截至今年6月，极兔速递的六个月收入为40.3亿美元（约55.2亿新元），同比增长18.5%。

除腾讯外，极兔速递首次公开募股前的投资者，还包括私募股权公司高瓴资本（Hillhouse Capital）、红杉资本（Sequoia Capital）和新加坡主权财富基金淡马锡。

极兔速递预计股票将于今年10月27日在香港交易所开始交易。该公司计划将IPO募集资金用于拓宽物流网络，开拓新市场和研发。

摩根士丹利、美银证券和中金公司等担任此次IPO的联席保荐人。