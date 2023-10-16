蔡英文重申台湾坚守不挑衅不冒进立场

台湾总统蔡英文在与美国智库参访团谈及国防自主时，重申台湾坚守不挑衅、不冒进立场，将与美国等理念相近的民主国家加强合作，贡献台湾的良善力量。

据台湾总统府官网消息，蔡英文星期一（10月16日）上午接见华府智库美国企业研究院（AEI）访问团，并在致词时作出以上表述。

蔡英文欢迎美国企业研究院院长杜尔（Robert Doar）率团访台，以及两名资深学者库珀（Zack Cooper）博士和卜大年（Dan Blumenthal）随行。

蔡英文提到，台湾和美国企业研究院有长久的合作关系，美国企业研究院致力提倡的自由民主和市场经济核心价值，也是台美之间共享的价值。

蔡英文说，美国企业研究院学者专家多次呼吁美国政府，以具体行动深化台美关系。她也要感谢访问团通过此行，持续促进台美的交流合作。

在谈及台湾国防自主时，蔡英文指出，台湾自造军机“勇鹰号”至今已交付20架，台湾自制潜艇“海鲲号”上月也已举行下水典礼。这些成果都展现了政府守护台湾安全的决心。

蔡英文强调，台湾将持续坚守不挑衅、不冒进的立场，并和美国及其他理念相近的民主国家加强合作，贡献台湾的良善力量，同时期待透过美国企业研究院的研究和对话，持续深化台美关系。