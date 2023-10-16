台国防部否认义务役会成主战兵力

对于台湾媒体报道，因志愿役短缺，义务役恐成主战兵力，台湾国防部反驳称该报道非事实，并强调目前台军主战部队平均编现仍达八成以上。

《中国时报》星期一（10月16日）报道，义务役役期明年元旦起延长为一年，预估征集9000多名役男入营；因兵源不足，三军主战兵力编现比都不及八成。报道引述不具名的军方官员透露，海军陆战队与陆军战斗部队对这批新血早已“虎视眈眈”，都希望争取补充至战斗部队。因此，一年期义务役男上战场，并非不可能。

根据军闻社，台湾国防部星期一就此发布新闻稿回应。台湾国防部首先指出，上述报道内容并非事实，易误导视听，并强调一年役期所受训练可使役男足以承担守护家园安全责任，同时强化社会韧性。

台湾国防部称，明年一年期义务役役男以分发本、外岛及中枢防卫等类型守备部队为主；役男可按民间专长参加遴选，或依其志愿，选择至主战部队服役。一年役期所接受之完整、系统性训练，可使役男足以承担守卫家园安全责任，且有助缩短战时动员时效，强化社会韧性。

针对志愿人力缺员挑战，台湾国防部说明，台湾少子化趋势，以及冠病疫情后企业人才需求孔急，都对台军招募留营工作产生冲击，导致志愿役人力下降。不过，目前台军主战部队平均编现仍达八成以上，将持续强化招募与留营等工作，择优补充主战部队之志愿役人力；同时持续针对新进人员加强辅导、精进生活照顾，改善工作环境、强化各级领导统御作为，以提升优秀官兵留营意愿，稳固基层部队战力。