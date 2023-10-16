两家香港投行在韩国非法沽空 或遭处创纪录罚款

韩国金融监管局通报，两家总部位于香港的投资银行因非法沽空了价值约560亿韩元的股票，预计将被处以有史以来最高的罚款。

《韩国经济日报》引述知情人士称，这两家涉事投行分别是汇丰银行和法国巴黎银行。

据报道，韩国金融监管局（FSS）星期天（10月15日）发表声明，称有两家投资银行存在韩国《资本市场法》所禁止的“无货沽空”行为，即在未有借入资产的情况下卖空，而且违规行为持续较长时间。

FSS并指，这是韩国金融监督机构首次确认全球投资银行故意非法沽空的行为，之前的多数案例是对冲基金失误。

FSS指，其中一家投行从2021年9月到去年5月，对101只股票进行了总计约400亿韩元（约4000万新元）的沽空。其被发现重复计算借入股份数目，以为其外国投资者客户进行沽空。

据《韩国经济日报》消息人士称，该涉事投行为法国巴黎银行。

FSS也说，另一家投行则从2021年8月至12月，沽空九只股票，涉约160亿韩元。其根据未来可以借入股票数量而发出沽空指令，而非透过已确认借入股票数量。报道指，这家投行是汇丰银行。

FSS预计，上述两家银行将被处以韩国引入对无货沽空处罚制度以来，最高的罚款。

据报道，韩国迄今为止针对此开出的最大罚款，是3月份对总部位于奥地利的 Erste Asset Management GmbH 公司处以了39亿韩元罚款。今年1月至9月，FSS沽空调查部门共对30家金融服务公司处以了107亿韩元的罚款，其中21家为外国公司。

另据香港《星岛日报》报道，FSS称计划将在有需要时与香港证监会合作，共同调查此类案件，并承诺将调查范围扩大到其他全球投资银行，以查明是否存在类似交易。